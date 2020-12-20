Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется весной

Этот факт министр отметил как позитивный в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Пока все-таки заболеваемость остается высокой. Единственное, что можно, наверное, позитивно сказать,— что кардинального роста сейчас последние недели нет»,— цитирует Мурашко «ТАСС».

В субботу, 19 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова также сделала прогноз об окончании пандемии коронавируса в России следующей весной.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН назвал условие, при котором эпидемию в России можно будет считать завершенной.

«Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5%, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75% населения», - сказал он.

