Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется весной
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что ситуация с коронавирусом может стабилизироваться весной. Этот вывод он сделал на основе данных о заболеваемости COVID-19 в стране в последние недели, которые прекратили увеличиваться.
Этот факт министр отметил как позитивный в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
«Пока все-таки заболеваемость остается высокой. Единственное, что можно, наверное, позитивно сказать,— что кардинального роста сейчас последние недели нет»,— цитирует Мурашко «ТАСС».
В субботу, 19 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова также сделала прогноз об окончании пандемии коронавируса в России следующей весной.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН назвал условие, при котором эпидемию в России можно будет считать завершенной.
«Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5%, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75% населения», - сказал он.
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