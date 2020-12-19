Гинцбург: «СпутникV» создаст иммунитет от коронавируса на два года

«Вакцина "Спутник V" будет создавать иммунитет на два и более года, будет нас защищать. Сколько времени будут нас защищать вакцины, созданные на основе РНК-векторов, это никому не известно», - пояснил Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

Также ученый отметил, что после вакцинации от коронавируса антитела в его организме сохранились и через восемь месяцев.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что для завершения эпидемии вовсе не нужно вакцинировать всё население страны.

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», - сказал он.

