Гинцбург: «СпутникV» создаст иммунитет от коронавируса на два года
По словам главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина «Спутник V», разработанная его учеными, создаст иммунитет к коронавирусной инфекции на срок до двух лет.
«Вакцина "Спутник V" будет создавать иммунитет на два и более года, будет нас защищать. Сколько времени будут нас защищать вакцины, созданные на основе РНК-векторов, это никому не известно», - пояснил Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».
Также ученый отметил, что после вакцинации от коронавируса антитела в его организме сохранились и через восемь месяцев.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что для завершения эпидемии вовсе не нужно вакцинировать всё население страны.
«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», - сказал он.
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