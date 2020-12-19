Попова сделал прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что эпидемия COVID-19 может закончиться в России к весне. Об этом глава ведомства заявила в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

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«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого» — передает мнение Поповой ТАСС.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН назвал условие, при котором эпидемию в России можно будет считать завершенной.

«Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5%, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75% населения», - сказал он.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
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