Попова сделал прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого» — передает мнение Поповой ТАСС.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН назвал условие, при котором эпидемию в России можно будет считать завершенной.

«Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5%, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75% населения», - сказал он.

