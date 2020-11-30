Вирусолог назвал условие прекращения эпидемии COVID-19 в России

«Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5%, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75% населения», - сказал он.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что для завершения эпидемии вовсе не нужно вакцинировать всё население страны. По его словам, надо привить группы риска: пожилое поколение, молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, а также врачей и учителей. Онищенко считает, что этого будет достаточно.

По мнению Щелканова, в будущем коронавирус может стать сезонной инфекцией.

«Сезонность - это когда эпидемический подъем происходит в осенне-зимний период. К таким инфекциям относится вирус гриппа обоих типов, а вот аденовирус гуляет весь год. Ранее человечество уже переживало эпидемию других вирусов, которые тоже имели сезонность. Мы не исключаем, что COVID-19 превратится в сезонный вирус. Так произошло со свиным гриппом, вспышка которого пришлась на 2009-2010 годы. С 2011 года он уже превратился в сезонную инфекцию», - отметил он.



Щелканов также заявил НСН, что в глобальных масштабах пандемия коронавируса уже завершилась.



«Пандемия - это эпидемия в масштабах всей планеты. Если говорить строго, уже сейчас пандемии нет, потому что в Китае нет эпидпроцесса. Если бы некоторые страны не чванились, а заботились о биологической безопасности, мы бы не имели никакой пандемии. ВОЗ объявила пандемию COVID-19 11 марта, и это было преждевременно. Тогда американцы с европейцами так запаниковали, что ВОЗ пошла им навстречу и раньше времени сделала такое объявление. Эта же организация будет объявлять об окончании пандемии», - сказал он.



В России за минувшие сутки выявили 26 338 случаев заражения коронавирусом. При этом у примерно пятой части заразившихся (5565 человек) заболевание протекает без симптомов. Общее число инфицированных в стране достигло 2 295 654 человек.

