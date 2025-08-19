Анимационный сериал «Маша и Медведь» с 2024 года посмотрели свыше 8 миллионов зрителей
Анимационный сериал «Маша и Медведь» в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с 2024 года посмотрели свыше восьми миллионов подписчиков, что позволило проекту войти в двадцатку наиболее популярных сериалов и фильмов платформы. Об этом сообщает пресс-служба «Кинопоиска».
Как уточняет исследовательское агентство Parrot Analytics, «Маша и Медведь» в течение нескольких лет входит в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире. На данный момент сериал переведен более чем на 47 языков.
Восьмой сезон анимационного проекта сохранит полюбившийся зрителям визуальный стиль, вместе с тем представит новых персонажей и продемонстрирует развитие сюжета. Новые серии будут доступны на «Кинопоиске» с 28 августа.
Ранее председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнула, что одной из главных ценностей российской анимации была и остается семья, и большинство новых мультфильмов сосредоточены на теме семейных взаимоотношений.
