Анимационный сериал «Маша и Медведь» с 2024 года посмотрели свыше 8 миллионов зрителей

Как уточняет исследовательское агентство Parrot Analytics, «Маша и Медведь» в течение нескольких лет входит в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире. На данный момент сериал переведен более чем на 47 языков.

Восьмой сезон анимационного проекта сохранит полюбившийся зрителям визуальный стиль, вместе с тем представит новых персонажей и продемонстрирует развитие сюжета. Новые серии будут доступны на «Кинопоиске» с 28 августа.

Ранее председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнула, что одной из главных ценностей российской анимации была и остается семья, и большинство новых мультфильмов сосредоточены на теме семейных взаимоотношений.

