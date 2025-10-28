СМИ: Проблемы с американскими двигателями могут сорвать поставку Gripen Украине

Defense Express отмечает, что в случае контракта с Украиной объем производства Gripen E пришлось бы существенно увеличить, что вызовет дополнительную нагрузку на цепочки поставок и, вероятно, новые задержки.

Кроме того, шведский истребитель в значительной степени зависит от импортных компонентов из разных стран, и у Стокгольма нет альтернативы американскому двигателю F414. По данным портала, именно эта зависимость может стать главным фактором, замедляющим возможные поставки самолетов Киеву, передает «Радиоточка НСН».

