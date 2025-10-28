СМИ: Проблемы с американскими двигателями могут сорвать поставку Gripen Украине
Поставки Швецией Украине 100-150 истребителей Gripen E могут оказаться под угрозой из-за задержек в производстве двигателей F414 американской компании General Electric Aerospace. Об этом сообщает украинский портал Defense Express.
По данным издания, именно эти двигатели, используемые на многих современных боевых самолетах, стали проблемным местом для программы производства Gripen E. Проблемы с поставками комплектующих и срыв графика сборки уже несколько лет создают трудности для американского производителя, что влияет и на экспортные проекты.
Defense Express отмечает, что в случае контракта с Украиной объем производства Gripen E пришлось бы существенно увеличить, что вызовет дополнительную нагрузку на цепочки поставок и, вероятно, новые задержки.
Кроме того, шведский истребитель в значительной степени зависит от импортных компонентов из разных стран, и у Стокгольма нет альтернативы американскому двигателю F414. По данным портала, именно эта зависимость может стать главным фактором, замедляющим возможные поставки самолетов Киеву, передает «Радиоточка НСН».
