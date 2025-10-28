СБУ предъявила Киркорову заочное обвинение из-за выступлений в Крыму и ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила народному артисту РФ Филиппу Киркорову из-за его концертов в новых российских регионах. Об этом сообщает RT.

Киркоров заявил, что помог Зеленскому начать карьеру в российском шоу-бизнесе

Речь идёт о выступлениях певце в Крыму и Донбассе. Украинские силовики заявили, что таким образом Киркоров «нанёс вред национальным интересам Украины».

В офисе украинского генпрокурора Руслана Кравченко также указали, что певец «неоднократно нарушал порядок въезда на территорию», которую Киев считает своей.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Филиппа Киркорова, Димы Билана, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Александра Маршала и других российских артистах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

