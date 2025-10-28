СБУ предъявила Киркорову заочное обвинение из-за выступлений в Крыму и ДНР
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила народному артисту РФ Филиппу Киркорову из-за его концертов в новых российских регионах. Об этом сообщает RT.
Речь идёт о выступлениях певце в Крыму и Донбассе. Украинские силовики заявили, что таким образом Киркоров «нанёс вред национальным интересам Украины».
В офисе украинского генпрокурора Руслана Кравченко также указали, что певец «неоднократно нарушал порядок въезда на территорию», которую Киев считает своей.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Филиппа Киркорова, Димы Билана, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Александра Маршала и других российских артистах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СБУ предъявила Киркорову заочное обвинение из-за выступлений в Крыму и ДНР
- «Актеры удивят!»: Золотарев о работе над сериалом «Трудно быть богом»
- Зеленский исключил проведение встречи с Путиным в России и Белоруссии
- МИД РФ: НАТО активизировало разведку на Балтике и в Чёрном море
- Тренер высмеяла «пугалки» врачей о вреде 10 тысяч шагов в день
- В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах
- Почему «безвиз» не нарастит турпоток из России в Мьянму
- Адвокат заявил о желании Джигана помириться с Самойловой
- Мосгорсуд утвердил приговор сыну актера Демчога по делу о мошенничестве
- Мультик для взрослых: Депутат и писатель поспорили из-за «Маши и медведя»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru