Эфиопия попросила Россию помочь в споре с Эритреей о выходе к морю

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али заявил, что обратился к России, США, Китаю, а также к европейским и африканским партнерам с просьбой о посредничестве в диалоге между Эфиопией и Эритреей по вопросу выхода страны к Красному морю. Об этом сообщила газета Addis Standard со ссылкой на выступление главы правительства в парламенте.

По данным издания, Ахмед подчеркнул, что стремление Эфиопии получить доступ к морю «не угаснет», и призвал мировое сообщество содействовать мирному урегулированию спора.