Эфиопия попросила Россию помочь в споре с Эритреей о выходе к морю

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али заявил, что обратился к России, США, Китаю, а также к европейским и африканским партнерам с просьбой о посредничестве в диалоге между Эфиопией и Эритреей по вопросу выхода страны к Красному морю. Об этом сообщила газета Addis Standard со ссылкой на выступление главы правительства в парламенте.

По данным издания, Ахмед подчеркнул, что стремление Эфиопии получить доступ к морю «не угаснет», и призвал мировое сообщество содействовать мирному урегулированию спора.

Ранее премьер отмечал, что рост населения и экономические потребности делают невозможным для страны дальнейшее существование без выхода к морю. После отделения Эритреи в 1993 году Эфиопия утратила доступ к портам на Красном море и стала крупнейшей в Африке страной, не имеющей собственного морского побережья.

С тех пор основная часть внешней торговли Эфиопии проходит через порт Джибути. В то же время Аддис-Абеба ведёт переговоры о получении доступа к портам Сомали. В начале 2024 года Эфиопия подписала меморандум о взаимопонимании с Сомалилендом, предусматривающий использование порта Бербера в обмен на возможность его признания. Этот шаг вызвал кризис в отношениях с Могадишо, который был урегулирован спустя десять дней восстановлением дипломатических связей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: IMAGO/SW Pix/ТАСС
ТЕГИ:РоссияЭфиопия

