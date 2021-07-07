В Европе безопаснее? Иммунолог поддержал отмену ПЦР-тестов для привитых туристов
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов сравнил ситуацию с COVID-19 в России с другими странами.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал отмену ПЦР-тестов для вакцинированных и переболевших граждан при въезде в Россию. 7 июля соответствующее распоряжение Роспотребнадзора вступило в силу. Отказаться от проверки на COVID-19 разрешили гражданам, которые вакцинировались в течение года с момента въезда в страну или переболели в течении полугода.
«Это наши с вами, в том числе, усилия, потому что мы неоднократно говорили, что тем, кто вакцинирован или переболел, делать ПЦР-тест не имеет никакого смысла. Потому что в 99,999% случаях результаты будут отрицательные. Если человек защищен, то: во-первых, он заболеет с маленькой вероятностью, во-вторых, - не сможет никого заразить. С людей сняли достаточно серьезные финансовые обременения, чему я очень рад. Этому замечательному решению можно только поаплодировать», - заявил иммунолог.
Также с 7 июля тем, кто не привился или переболел в указанные сроки, нужно будет сдавать всего один тест при въезде в страну. До получения результатов им предписывается оставаться в самоизоляции по месту жительства. Комментируя это решение Роспотребнадзора, Жемчугов заметил, что смысла не доверять результатам теста нет.
«Это самое точное, что есть у нас сейчас. У каждого теста есть свой порог чувствительности. В идеальных условиях ПЦР определяет от 500 до 1000 V-частиц (вирусов – прим. НСН), микробов и бактерий, по количеству которых определяется результат: частиц меньше, тест будет отрицательный, а если больше – положительный. Соответственно, с течением времени при развитии болезни он может измениться с отрицательного на положительный», - пояснил Жемчугов.
Он отметил, что вероятность того, что именно вернувшиеся туристы привезут в Россию новые случаи, а может, и штаммы коронавируса, зависит от того, из каких стран они приедут.
«Как ни странно, ситуация у нас в стране еще сложнее, чем где-либо. Поэтому, я думаю, Роспотребнадзор должен отслеживать ситуацию по каждой стране, откуда в Россию прибывают туристы, и, где есть вероятность, что люди что-то привезут, усиливать контроль. А там, где ситуация благоприятная, никакого роста нет, этого делать не стоит. Вся Европа сейчас практически свободна от COVID-19, и оттуда можно фактически без тестов приезжать - можно привезти что-то плохое с очень маленькой долей вероятности», - сказал собеседник НСН.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» опровергла закрытие Турции из-за COVID-19.
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