В Европе безопаснее? Иммунолог поддержал отмену ПЦР-тестов для привитых туристов

«Это наши с вами, в том числе, усилия, потому что мы неоднократно говорили, что тем, кто вакцинирован или переболел, делать ПЦР-тест не имеет никакого смысла. Потому что в 99,999% случаях результаты будут отрицательные. Если человек защищен, то: во-первых, он заболеет с маленькой вероятностью, во-вторых, - не сможет никого заразить. С людей сняли достаточно серьезные финансовые обременения, чему я очень рад. Этому замечательному решению можно только поаплодировать», - заявил иммунолог.

Также с 7 июля тем, кто не привился или переболел в указанные сроки, нужно будет сдавать всего один тест при въезде в страну. До получения результатов им предписывается оставаться в самоизоляции по месту жительства. Комментируя это решение Роспотребнадзора, Жемчугов заметил, что смысла не доверять результатам теста нет.

«Это самое точное, что есть у нас сейчас. У каждого теста есть свой порог чувствительности. В идеальных условиях ПЦР определяет от 500 до 1000 V-частиц (вирусов – прим. НСН), микробов и бактерий, по количеству которых определяется результат: частиц меньше, тест будет отрицательный, а если больше – положительный. Соответственно, с течением времени при развитии болезни он может измениться с отрицательного на положительный», - пояснил Жемчугов.

Он отметил, что вероятность того, что именно вернувшиеся туристы привезут в Россию новые случаи, а может, и штаммы коронавируса, зависит от того, из каких стран они приедут.