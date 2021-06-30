«Наведение паники». В АТОР опровергли информацию о возможном закрытии Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе призвала СМИ не создавать панику на пустом месте.
Турция не обозначала никаких намерений о закрытии страны для российских туристов из-за вспышки коронавирусной инфекции, переговоры на эту тему не ведутся, заявила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее первый вице-президент Ассоциация туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович рассказал URA.RU, что Турция и любые другие страны, куда летают российские туристы, могут закрыть свои границы для России из-за возросшего уровня заболеваемости коронавирусом.
«Это откровенное передергивание. Дословно он сказал, что любая страна может закрыться в любой момент, из этого сделали вывод, что закроется Турция. То, что было растираживано СМИ, это наведение паники. Люди второй год живут в состоянии постоянной неопределенности, все меняется все время. Когда нет никаких предпосылок, вообще никаких, и говорят, что, может быть, направление закроется, это влияет на дальнейшее поведение людей. Такие вещи делать нельзя. Со ссылкой на нас дается вот такая информация. В случае с Краснодарским краем, это свершившийся факт. А пока страна ничего не сказала, не обозначила никаких намерений, никаких переговоров на эту тему не ведет, создавать панику - это просто безответственно», - отметила Ломидзе.
Глава АТОР подчеркнула, что Турция по-прежнему является направлением номер один для россиян в выездном туризме.
Ранее глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что на данный момент условия въезда в Турцию для россиян понятные и простые.
«Условия въезда в Турцию вполне доступные. Если человек не болел и привился, он вылетает с тестом ПЦР, кроме детей до 6 лет. Если человек переболел, он имеет право выехать со справкой об антителах или с тем же ПЦР. Если человек привился, он вылетает с QR-кодом. Цены на туры остались на уровне прошлого года. У каждого туроператора цены динамические, в зависимости от спроса», - рассказала Осипова.
Ранее также стало известно, что вакцинироваться от коронавируса ради отдыха в Краснодарском крае готовы в шесть раз меньше граждан России, чем ради отдыха за границей. Об этом свидетельствуют результаты опроса веб-портала Superjob. Выяснилось, что 3% россиян готовы идти на вакцинацию ради отпуска на Кубани. В конце весны 20% сообщали о том, что они готовы привиться от инфекции для поездки в другие страны.
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