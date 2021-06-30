«Наведение паники». В АТОР опровергли информацию о возможном закрытии Турции

Глава АТОР подчеркнула, что Турция по-прежнему является направлением номер один для россиян в выездном туризме.

Ранее глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что на данный момент условия въезда в Турцию для россиян понятные и простые.

«Условия въезда в Турцию вполне доступные. Если человек не болел и привился, он вылетает с тестом ПЦР, кроме детей до 6 лет. Если человек переболел, он имеет право выехать со справкой об антителах или с тем же ПЦР. Если человек привился, он вылетает с QR-кодом. Цены на туры остались на уровне прошлого года. У каждого туроператора цены динамические, в зависимости от спроса», - рассказала Осипова.

Ранее также стало известно, что вакцинироваться от коронавируса ради отдыха в Краснодарском крае готовы в шесть раз меньше граждан России, чем ради отдыха за границей. Об этом свидетельствуют результаты опроса веб-портала Superjob. Выяснилось, что 3% россиян готовы идти на вакцинацию ради отпуска на Кубани. В конце весны 20% сообщали о том, что они готовы привиться от инфекции для поездки в другие страны.

