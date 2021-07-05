Болгария обязала туристов из РФ предъявлять ПЦР-тесты

Минздрав Болгарии с 8 июля не будет принимать туристов и России без отрицательного теста на COVID-19. Соответствующее распоряжение выпустил министр здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацаров.



"Требование об обязательном отрицательном ПЦР-тесте для прибывающих из Испании, с Кипра и из России вводится с 8 июля. Обязательному тестированию подлежат и граждане, имеющие прививочные сертификаты", - цитирует Кацарова ТАСС.

Правительство страны разделило государства на красную, зеленую и оранжевую зоны в зависимости от эпидситуации. Ранее туристы могли прибыть в Болгарию с сертификатом о перенесенном заболевании, тестом на коронавирус или свидетельством о вакцинации.

Россия входит в оранжевую зону, и прибывающим из нее гражданам могло потребоваться дополнительное тестирование на COVID-19. Сейчас это требование станет обязательным. В случае отсутствия теста туристов могут отправить на 10-дневный карантин.