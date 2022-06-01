Москвичам рассказали, как пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва»
Врач Наталья Шиндряева в эфире НСН сообщила, что для прохождения обследования в «Здоровой Москве» гражданам понадобятся только полис ОМС и паспорт.
Главный врач Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что благодаря разным системам обследования в павильонах «Здоровая Москва» получается выявлять распространенные сложные болезни на ранних стадиях и устранять их последствия.
«Обследование может пройти любой москвич в возрасте от 18 лет, нужен полис ОМС и паспорт. Естественно все обследования происходят бесплатно. Они проводятся в рамках диспансеризации – то есть скринингового исследования всего организма. Плюс те, кто переболел короновирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию – расширенный перечь исследований, направленный на выявление последствий COVID-19. Но и в обычной диспансеризации количество показателей и исследований больше, чем в федеральном списке. Это делается для того, чтобы максимально обхватить наиболее частые заболевания и выявить их на ранних сроках. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания. На ранних сроках выявления ими можно управлять и восстанавливать качество жизни наших жителей, чтобы не было случаев инвалидности. Также сейчас в «Здоровой Москве» проходит анкетирование. Жители отвечают на вопросы, и на основании ответом им определяются группы здоровья, и они ставятся на диспансерный учет», - объяснила она.
Врач также поделилась секретом того, как можно ускорить процесс прохождения обследования в павильонах «Здоровая Москва».
«Результаты всех исследований заносятся в электронную медицинскую карту. Или если пациент планирует прийти уже, так сказать, «готовым», то анкетирование можно пройти онлайн перед приходом в павильон на сайте mos.ru в разделе электронная карта. Можно прийти на стойку ресепшен, предъявить полис, и в системе отобразится анкета. После этого можно будет сразу пойти на исследование. Это, конечно, существенно сократит время пребывания в павильоне», - добавила она.
Главврач Городской поликлиники № 2 также анонсировала встречу знаменитых специалистов с горожанами, которая пройдет в рамках программы «Здоровая Москва».
«У нас будут открытые лектории. Первый пройдет 5 июня. Спикерами будут российский врач анестезиолог-реаниматолог Денис Проценко и руководитель ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова Алексей Свет. Они обсудят, когда стоит обращаться к врачу, и какие симптомы являются тревожными. Авторитетные спикеры также поделятся различными лайфхаками по здоровому образу жизни», - заключила Наталья Шиндряева.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в текущем сезоне в павильонах «Здоровая Москва» пациентам кроме базовой проверки здоровья доступна и расширенная диагностика для переболевших COVID-19.
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