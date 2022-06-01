Москвичам рассказали, как пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва»

Врач также поделилась секретом того, как можно ускорить процесс прохождения обследования в павильонах «Здоровая Москва».

«Результаты всех исследований заносятся в электронную медицинскую карту. Или если пациент планирует прийти уже, так сказать, «готовым», то анкетирование можно пройти онлайн перед приходом в павильон на сайте mos.ru в разделе электронная карта. Можно прийти на стойку ресепшен, предъявить полис, и в системе отобразится анкета. После этого можно будет сразу пойти на исследование. Это, конечно, существенно сократит время пребывания в павильоне», - добавила она.

Главврач Городской поликлиники № 2 также анонсировала встречу знаменитых специалистов с горожанами, которая пройдет в рамках программы «Здоровая Москва».