Путин и секретарь СБ Ирана обсудили перспективы сотрудничества

Президент России Владимир Путин обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Глава МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией самым тесным за всю историю

Путин принял Резаи в Москве накануне.

Политики говорили о состоянии и перспективах развития сотрудничества Москвы и Тегерана в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, отмечает RT. Кроме того, Путин и Резаи обсудили вопросы международной и региональной повестки дня, уделив внимание ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Мохсен Резаи передал Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИранВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры