Путин и секретарь СБ Ирана обсудили перспективы сотрудничества
Президент России Владимир Путин обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Кремля.
Путин принял Резаи в Москве накануне.
Политики говорили о состоянии и перспективах развития сотрудничества Москвы и Тегерана в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, отмечает RT. Кроме того, Путин и Резаи обсудили вопросы международной и региональной повестки дня, уделив внимание ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что Мохсен Резаи передал Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
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