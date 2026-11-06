В ЛНР при ударе ВСУ по микроавтобусу пострадали три человека
ВСУ атаковали микроавтобус с пассажирами в Краснодонском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Инцидент произошел в районе села Придорожное. Микроавтобус следовал по маршруту Воронеж — Луганск, отмечает RT.
«В результате удара три пассажира пострадали. Двоим оказана необходимая... помощь, их направили на амбулаторное лечение», - написал Пасечник в мессенджере «Макс».
Ранее в ЛНР при атаке БПЛА на автобус погибли пять человек, еще 13 потребовалась помощь медиков.
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