В ЛНР при ударе ВСУ по микроавтобусу пострадали три человека

ВСУ атаковали микроавтобус с пассажирами в Краснодонском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Горловке при атаке на пассажирский автобус были ранены два человека

Инцидент произошел в районе села Придорожное. Микроавтобус следовал по маршруту Воронеж — Луганск, отмечает RT.

«В результате удара три пассажира пострадали. Двоим оказана необходимая... помощь, их направили на амбулаторное лечение», - написал Пасечник в мессенджере «Макс».

Ранее в ЛНР при атаке БПЛА на автобус погибли пять человек, еще 13 потребовалась помощь медиков.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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