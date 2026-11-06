IT-эксперт посоветовал удалять аккаунты в Сети ради защиты от мошенников

«Если у вас осталось только пять-семь ключевых сервисов, вы знаете их интерфейс, их стиль писем и их поведение. Подделка сразу бросается в глаза», — указал эксперт.

Также Рыбников обратил внимание на доверие к уведомлениям. При десятках сообщений в день человек не вчитывается в текст, реагируя автоматически, и может не распознать фишинговое письмо. Однако, когда поток сообщений сокращен до минимума, каждое становится заметным, и пользователь проверит отправителя, адрес и контекст.

Эксперт добавил, что при четком списке аккаунтов человеку проще отслеживать подозрительные уведомления. Если один из аккаунтов взломали и почта утекла, злоумышленники начинают рассылают письма от имени сайта, а знакомое название побуждает открыть послание и перейти по ссылке.

«Каждый новый аккаунт — это еще одна точка, где могут утечь ваши данные, и еще один сервис, под который могут замаскироваться мошенники», — предупредил эксперт.

Как отметил Рыбников, цифровой минимализм — не отказ от интернета, а контроль ресурсов с данными пользователя. Эксперт посоветовал провести ревизию аккаунтов и оставить только используемые, удалив старые профили на форумах и в заброшенных сервисах, а также отписаться от нечитаемых рассылок.

Ранее СМИ сообщили о рекордном всплеске фишинговых атак в компаниях России, в июле – сентябре число попыток взлома корпоративных аккаунтов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом.

