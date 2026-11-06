IT-эксперт посоветовал удалять аккаунты в Сети ради защиты от мошенников

Цифровой минимализм может защитить пользователей от фишинга — кражи данных с помощью поддельных ссылок. Об этом рассказал «Газете.Ru» преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Как отметил эксперт, при фишинге мошенники маскируются под сервисы, которыми регулярно пользуется человек. Злоумышленники копируют дизайн банка, маркетплейса, почты. Чем больше у пользователя аккаунтов и подписок, тем шире становится поле для атаки. По словам Рыбникова, зарегистрированный в десятках сервисов человек не помнит, от какого из них пришло письмо, как выглядит страница входа, какие уведомления обычно рассылает ресурс. В результате жертва мошенников не может отличить фишинговую страницу от настоящей.

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«Если у вас осталось только пять-семь ключевых сервисов, вы знаете их интерфейс, их стиль писем и их поведение. Подделка сразу бросается в глаза», — указал эксперт.

Также Рыбников обратил внимание на доверие к уведомлениям. При десятках сообщений в день человек не вчитывается в текст, реагируя автоматически, и может не распознать фишинговое письмо. Однако, когда поток сообщений сокращен до минимума, каждое становится заметным, и пользователь проверит отправителя, адрес и контекст.

Эксперт добавил, что при четком списке аккаунтов человеку проще отслеживать подозрительные уведомления. Если один из аккаунтов взломали и почта утекла, злоумышленники начинают рассылают письма от имени сайта, а знакомое название побуждает открыть послание и перейти по ссылке.

«Каждый новый аккаунт — это еще одна точка, где могут утечь ваши данные, и еще один сервис, под который могут замаскироваться мошенники», — предупредил эксперт.

Как отметил Рыбников, цифровой минимализм — не отказ от интернета, а контроль ресурсов с данными пользователя. Эксперт посоветовал провести ревизию аккаунтов и оставить только используемые, удалив старые профили на форумах и в заброшенных сервисах, а также отписаться от нечитаемых рассылок.

Ранее СМИ сообщили о рекордном всплеске фишинговых атак в компаниях России, в июле – сентябре число попыток взлома корпоративных аккаунтов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом.

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ФОТО: РИА Новости
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