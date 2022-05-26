Москвичам рассказали об особенностях дополнительной диагностики в павильонах «Здоровая Москва»

Врач Андрей Тяжельников в эфире НСН сообщил о плюсах дополнительной диагностики здоровья москвичей, позволяющей выявить осложнения после COVID-19. 


Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников в эфире НСН рассказал, что в текущем сезоне в павильонах «Здоровая Москва» пациентам кроме базовой проверки здоровья доступна и расширенная диагностика для переболевших COVID-19.

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«Это так называемый ковид-пакет, который включает в себя дополнительные лабораторно-инструментальные исследования: пульсоксиметрия, спирометрия, а также исследование биохимических показателей, консультация врача-терапевта и исследование при выявленных отклонениях. Кроме этого всем пациентам доступно анкетирование на предмет психологического состояния. Прохождение всех этих диагностик действительно необходимо, потому что каждый переболевший коронавирусом человек, даже если он не имеет жалоб, может быть подвержен изменениям состояния здоровья. Их выявление с помощью исследований позволяет строить дальнейшую тактику лечения», - добавил он.

При этом врач также объяснил пользу дополнительных видов исследования.

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«К сожалению, коронавирусная инфекция влияет на разные системы и органы, поэтому для того, чтобы выявить в них изменения и были предусмотрены дополнительные системы. Например, пульсоксиметрия и спирометрия позволяют выявить изменения функций легких. Дополнительные биохимические исследования позволяют выявить изменения функций печени, почек, воспалительных процессов. Кроме того, коронавирус влияет и на психологическое состояние пациентов. Именно поэтому в этом сезоне предусмотрены дополнительные возможности: и очные консультации психотерапевтов, и групповые, которые могут проходить в удаленном формате», - отметил Тяжельников.

По его словам, проект «Здоровая Москва» в основном направлен на проверку здоровья граждан, которые редко посещают поликлиники.

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«Проект «Здоровая Москва» реализуется уже третий сезон. Он зарекомендовал себя, как действительно эффективная мера по привлечению внимания к состоянию своего здоровья и здоровому образу жизни, к профилактике заболеваний, к их выявлению на ранних этапах. Конечно, во многом он ориентирован на людей, которые редко посещают поликлиники. Если у человека выявляются отклонения состояния здоровья, то он не остается один. Его в следующем сезоне сопровождают врачи телемедицинского центра, что позволяет своевременно назначать необходимые лечебно-диагностические мероприятия для назначения соответствующей терапии», - заключил Тяжельников.

Ранее главный врач Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что москвичи могут обследоваться в павильонах «Здоровая Москва» для предотвращения тяжелых заболеваний и инвалидности.

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ФОТО: Официальный сайт мэра Москвы
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