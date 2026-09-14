Багреева: К московскому Порталу поставщиков присоединился сорок восьмой регион
К Порталу поставщиков присоединился Камчатский край, ставший 48-м по счету регионом-заказчиком на платформе, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Теперь государственные организации Камчатки смогут приобретать необходимые им товары или услуги у поставщиков со всей страны, а работающие на портале предприниматели получат здесь новый рынок сбыта», - отметила она.
По ее словам, поставщики из региона работают на портале с 2014 года, они предлагают заказчикам из разных регионов разнообразную продукцию, включая образовательные и развлекательные услуги.
В первой половине 2026 года к Порталу поставщиков присоединились заказчики из Курской, Еврейской автономной и Липецкой областей. В августе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о подключении Донецкой Народной Республики.
Со своей стороны, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что из Камчатского края на ресурсе зарегистрировано 150 предпринимателей. Все сделки проходят в формате онлайн, не требуют сложной подготовки, при этом предприниматель может масштабировать свой бизнес.
Портал поставщиков работает с 2013 года, он помогает автоматизировать закупки государственных заказчиков и бизнеса. Речь идет о 3,6 миллиона уникальных товаров, на платформе ежедневно заключается более полутора тысячи контрактов.
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