Багреева: К московскому Порталу поставщиков присоединился сорок восьмой регион

К Порталу поставщиков присоединился Камчатский край, ставший 48-м по счету регионом-заказчиком на платформе, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Теперь государственные организации Камчатки смогут приобретать необходимые им товары или услуги у поставщиков со всей страны, а работающие на портале предприниматели получат здесь новый рынок сбыта», - отметила она.

По ее словам, поставщики из региона работают на портале с 2014 года, они предлагают заказчикам из разных регионов разнообразную продукцию, включая образовательные и развлекательные услуги.

В первой половине 2026 года к Порталу поставщиков присоединились заказчики из Курской, Еврейской автономной и Липецкой областей. В августе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о подключении Донецкой Народной Республики.

Со своей стороны, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что из Камчатского края на ресурсе зарегистрировано 150 предпринимателей. Все сделки проходят в формате онлайн, не требуют сложной подготовки, при этом предприниматель может масштабировать свой бизнес.

Портал поставщиков работает с 2013 года, он помогает автоматизировать закупки государственных заказчиков и бизнеса. Речь идет о 3,6 миллиона уникальных товаров, на платформе ежедневно заключается более полутора тысячи контрактов.

