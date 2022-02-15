Собянин: Жилищно-коммунальный комплекс Москвы справился с уборкой снега и гололёда

В ходе осмотра производственного комплекса «Очаково» ГБУ «Автомобильные дороги» градоначальник отметил, что, несмотря на все сложности, в том числе пандемию коронавируса и пик заболеваемости, московский жилищно-коммунальный комплекс справился с задачами по уборке города от снега, гололёда, наледи.

Глава столицы также поздравил коллектив ГБУ «Автомобильные дороги» с 90-летием предприятия, назвав его одной из самых лучших в мире компаний по эксплуатации города, в которой работают более 30 тысяч человек, имеются «десятки современных баз, современная техника».

«Главное предприятие города - ГБУ «Автомобильные дороги» - в этом году празднует 90 лет. Я поздравляю вас с юбилеем, всех... Огромное спасибо вам за тот труд, который вы дарите на благо города и москвичей», - подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений в Москве на 2022 год, сообщает RT.

