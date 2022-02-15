Собянин: Жилищно-коммунальный комплекс Москвы справился с уборкой снега и гололёда
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 2021 год был самым холодным за последние 15 лет, а зима - одной из самых сложных за последние годы, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В ходе осмотра производственного комплекса «Очаково» ГБУ «Автомобильные дороги» градоначальник отметил, что, несмотря на все сложности, в том числе пандемию коронавируса и пик заболеваемости, московский жилищно-коммунальный комплекс справился с задачами по уборке города от снега, гололёда, наледи.
Глава столицы также поздравил коллектив ГБУ «Автомобильные дороги» с 90-летием предприятия, назвав его одной из самых лучших в мире компаний по эксплуатации города, в которой работают более 30 тысяч человек, имеются «десятки современных баз, современная техника».
«Главное предприятие города - ГБУ «Автомобильные дороги» - в этом году празднует 90 лет. Я поздравляю вас с юбилеем, всех... Огромное спасибо вам за тот труд, который вы дарите на благо города и москвичей», - подчеркнул Собянин.
Ранее Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений в Москве на 2022 год, сообщает RT.
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