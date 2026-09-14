Поставку газа из России в Армению приостановят на 11 дней из-за ремонта газопровода
Поставки природного газа из России в Армению временно приостановят из-за планово-профилактических и ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ - Закавказье» на российской территории. Об этом заявили в компании «Газпром Армения».
«В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе... будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу», - указано в сообщении.
Ограничения введут с 15 по 25 сентября.
Как отметили в «Газпром Армения», газоснабжение потребителей страны продолжат осуществлять без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок топлива из Ирана.
Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти республики будут искать альтернативу российскому газу, пишет Ura.ru.
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