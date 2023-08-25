Собянин рассказал, как изменилась экологическая ситуация в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин в блоге рассказал об экологической ситуации в Москве. По его словам, ситуация с экологией в городе радикально улучшается, несмотря на всю критику.

«Оппоненты говорят, что это ужас-ужас, что жить в городе стало невозможно, загубили экологию. На самом деле, это полные враки», - написал он, отметив, что ситуация в городе улучшается благодаря экологичным производствам, модернизации очистных сооружений, реорганизации заводов.

По его словам, свой вклад внесли и экологический транспорт, и очистка парков, рек и других территорий.

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Собянин также заметил, что Москва лидирует в большинстве отечественных рейтингов устойчивого развития. По словам градоначальника, в 2023 году власти вложат почти 3,6 трлн рублей в экономический рост, повышение качества жизни населения и снижение негативного влияния на экологию. Задачи по достижению целей устойчивого развития реализуются по каждой из 13 столичных госпрограмм.

Ранее глава города также говорил, что новая индустриализация Москвы – это создание экологически чистых производств.

Так, 11 августа стало известно, что Москва выделила грант на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки. Как отметил Собянин, с 2011 года в акватории убрали больше 50 незаконных объектов, загромождавших речное русло и представлявших опасность для судоходства и экологии. Модернизация Московского НПЗ, городских и локальных очистных сооружений позволила улучшить качество воды.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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