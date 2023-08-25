Собянин рассказал, как изменилась экологическая ситуация в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин в блоге рассказал об экологической ситуации в Москве. По его словам, ситуация с экологией в городе радикально улучшается, несмотря на всю критику.



«Оппоненты говорят, что это ужас-ужас, что жить в городе стало невозможно, загубили экологию. На самом деле, это полные враки», - написал он, отметив, что ситуация в городе улучшается благодаря экологичным производствам, модернизации очистных сооружений, реорганизации заводов.

По его словам, свой вклад внесли и экологический транспорт, и очистка парков, рек и других территорий.