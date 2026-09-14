В Курске из-за падения обломков ракеты пострадали два человека

Украинскую крылатую ракету сбили над Курском, после падения обломков есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

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«Пострадали два человека. У 46-летнего и 31-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Кроме того, из-за падения обломков после атаки в Центральном округе города было повреждено остекление в квартирах трех многоэтажных домов, восьми частных, административном здании и детском саду.

Ранее в Курской области умерла пострадавшая от атаки ВСУ 71-летняя женщина, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Александр ХинштейнПострадавшиеКурская ОбластьКурск

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