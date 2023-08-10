Собянин: На улицах Москвы установят еще 250 зарядных станций для электромобилей

Еще 250 новых электрозарядных станций (ЭЗС) установят на территории Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, в Москве действует около 3,2 тысячи ЭЗС, больше 200 из них установлены в рамках программы «Энергия Москвы».

«Дополнительно на улицах города установим 250 новых ЭЗС, у которых есть очевидное преимущество – быстрая зарядка», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

За последние восемь лет число зарегистрированных в Москве электромобилей выросло примерно в 20 раз. Собянин отметил, что чем больше в городе пользуются электротранспортом, тем лучше экологическая обстановка. Поэтому столица помогает владельцам электроавтомобилей: так, их освободили от транспортного налога и разрешили бесплатно пользоваться парковками.

