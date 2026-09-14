В Сочи после атаки беспилотников пострадали пять человек

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали после падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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«Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно», - отметили в ведомстве.

По данным оперштаба, при атаке были повреждены три частных дома. Также фрагменты дронов упали по нескольким адресам, в том числе в районе тоннеля и нежилого здания.

Ранее в Шебекине Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали женщина и 13-летняя дочь, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиКраснодарский КрайСочи

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