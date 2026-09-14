Туск допустил возможную эскалацию между Россией и Польшей
Между Польшей и Россией может произойти эскалация, считает премьер-министр республики Дональд Туск. Об этом сообщает агентство PAP.
«Мы не можем исключить, что обострение ситуации не затронет и нашу территорию», — заявил политик.
Ранее Туск оправдал подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», отметив, что Германия не должна судить подозреваемых в диверсии, пишет 360.ru.
Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с инициативой о расширении масштаба учений НАТО близ границы с Калининградской областью, чтобы Россия перебросила дополнительные силы из-за «непредсказуемости альянса».
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