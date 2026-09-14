Туск допустил возможную эскалацию между Россией и Польшей

«Мы не можем исключить, что обострение ситуации не затронет и нашу территорию», — заявил политик.

Ранее Туск оправдал подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», отметив, что Германия не должна судить подозреваемых в диверсии, пишет 360.ru.

Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с инициативой о расширении масштаба учений НАТО близ границы с Калининградской областью, чтобы Россия перебросила дополнительные силы из-за «непредсказуемости альянса».

