Трамп: Директор ЦРУ вовлечен в переговорный процесс по Украине
14 сентября 202609:40
Юлия Савченко
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф активно участвует в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
По словам главы Белого дома, Рэтклифф «вовлечен во все».
«Он отлично справляется», — указал Трамп.
Ранее СМИ сообщили, что глава ЦРУ может взять на себя более активную роль в переговорном процессе по украинскому урегулированию, напоминает Ura.ru.
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