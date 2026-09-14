Трамп: Директор ЦРУ вовлечен в переговорный процесс по Украине

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф активно участвует в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Рубио объяснил визит главы ЦРУ в Москву налаживанием связи

По словам главы Белого дома, Рэтклифф «вовлечен во все».

«Он отлично справляется», — указал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что глава ЦРУ может взять на себя более активную роль в переговорном процессе по украинскому урегулированию, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАУкраинаЦРУДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры