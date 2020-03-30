Москва без прогулок. Как пережить «карантинную неделю»
Врачи и психологи советуют использовать «осадное положение» из-за борьбы с коронавирусом с пользой — например, заняться самообразованием и делами по дому.
В Москве с понедельника, 30 марта, ужесточается режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом накануне вечером объявил мэр столицы Сергей Собянин.
По новым правилам, сидеть по домам должны будут все горожане, независимо от возраста. Выходить на улицу можно будет только в случае крайней необходимости: при обращении за экстренной медицинской помощью, для того, чтобы добраться на работу, сходить за продуктами в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии не более 100 метров от дома. В городе нужно будет соблюдать дистанции не менее 1,5 метра от других людей, написал градоначальник на своем сайте.
Аналогичные правила были введены и в Московской области. Столичный регион лидирует по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом: в Москве за выходные этот показатель перевалил за тысячу, в области — за сотню.
Новые правила будут действовать как минимум до конца нерабочей недели. Комментируя ситуацию, первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН призвал всех заранее подумать о том, что они будут делать в освободившееся время.
«Как правило, женщины себе работу найдут и ободренные тем, что у них сохраняется заработная плата будут заниматься домашним хозяйством, доделывать свои дела. А вот для мужчин это серьезное испытание. Пялиться в телевизор не очень [хорошая идея], поэтому я бы посоветовал всем продумать свой план на ту неделю – что-то дочитать; дописать; в том числе рефераты, научные работы; продумать интернет-программу, возможно, виртуальные экскурсии куда-то», - отметил он.
Онищенко при этом призвал относиться к самоизоляции не как к безысходности, а как к необходимости, полезной для сохранения здоровья.
По мнению кандидата педагогических наук, проректора по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексея Аверьянова, сейчас самое время занять домашними делами.
«Сейчас время подумать о каких-то очень конкретных вещах, о близких людях, о себе самом, о своем доме. Нужно организовать как-то эту неделю, чтобы было чем заниматься дома. Например, прибраться, помыть окна, балкон вычистить. Трудотерапию никто не отменял. Труд отвлекает. Дома всегда есть, чем заняться. Может, косметический ремонт сделать, что-то подклеить. С детьми выйти прогуляться, поиграть с ними», - советует он.
Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН со своей стороны рекомендовала отвлечься от темы коронавируса. По её словам, в лучшем психологическом состоянии будут те, кто продолжит заниматься любимыми увлечениями дома.
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