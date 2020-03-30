Москва без прогулок. Как пережить «карантинную неделю»

Врачи и психологи советуют использовать «осадное положение» из-за борьбы с коронавирусом с пользой — например, заняться самообразованием и делами по дому.

В Москве с понедельника, 30 марта, ужесточается режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом накануне вечером объявил мэр столицы Сергей Собянин.

Москва ушла на полную самоизоляцию. Через неделю введут пропуска

По новым правилам, сидеть по домам должны будут все горожане, независимо от возраста. Выходить на улицу можно будет только в случае крайней необходимости: при обращении за экстренной медицинской помощью, для того, чтобы добраться на работу, сходить за продуктами в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии не более 100 метров от дома. В городе нужно будет соблюдать дистанции не менее 1,5 метра от других людей, написал градоначальник на своем сайте.

Аналогичные правила были введены и в Московской области. Столичный регион лидирует по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом: в Москве за выходные этот показатель перевалил за тысячу, в области — за сотню.

Новые правила будут действовать как минимум до конца нерабочей недели. Комментируя ситуацию, первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН призвал всех заранее подумать о том, что они будут делать в освободившееся время.

«Как правило, женщины себе работу найдут и ободренные тем, что у них сохраняется заработная плата будут заниматься домашним хозяйством, доделывать свои дела. А вот для мужчин это серьезное испытание. Пялиться в телевизор не очень [хорошая идея], поэтому я бы посоветовал всем продумать свой план на ту неделю – что-то дочитать; дописать; в том числе рефераты, научные работы; продумать интернет-программу, возможно, виртуальные экскурсии куда-то», - отметил он.

Онищенко при этом призвал относиться к самоизоляции не как к безысходности, а как к необходимости, полезной для сохранения здоровья.

По мнению кандидата педагогических наук, проректора по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексея Аверьянова, сейчас самое время занять домашними делами.

«Сейчас время подумать о каких-то очень конкретных вещах, о близких людях, о себе самом, о своем доме. Нужно организовать как-то эту неделю, чтобы было чем заниматься дома. Например, прибраться, помыть окна, балкон вычистить. Трудотерапию никто не отменял. Труд отвлекает. Дома всегда есть, чем заняться. Может, косметический ремонт сделать, что-то подклеить. С детьми выйти прогуляться, поиграть с ними», - советует он.

Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН со своей стороны рекомендовала отвлечься от темы коронавируса. По её словам, в лучшем психологическом состоянии будут те, кто продолжит заниматься любимыми увлечениями дома.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
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