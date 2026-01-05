СМИ: Десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем

Десятки автобусов с туристами из России застряли на китайской таможне, сообщает Telegram-канал Baza.

Люди отправлялись отпраздновать Новый год в соседнюю страну, однако вынуждены часами сидеть в транспорте перед китайской таможней. Туристы отмечают, что российскую таможню удалось пройти без проблем, однако на китайской стороне их встретил затор из 30 автобусов с российскими номерами.

Некоторые россияне ожидают очереди уже более десяти часов, и причины такой задержки им никто не объясняет.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:РоссиянеТуризмКитай

