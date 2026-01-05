Рубио заявил о недопущении США пользования Венесуэлой другими странами
США не позволят другим странам использовать Венесуэлу как «оперативный хаб».
Об этом NBC News сообщил глава Госдепа Марко Рубио. «Нельзя превращать Венесуэлу в оперативный хаб», - заявил глава американской дипломатии.
До этого Рубио заявил, что не расценивает операцию американских вооруженных сил по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нанесению ударов по инфраструктуре страны как военную акцию. По его словам, действия были направлены на поддержку Министерства юстиции США, действия были направлены на поддержку Министерства юстиции США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рубио заявил о недопущении США пользования Венесуэлой другими странами
- Медведев не исключил реализацию венесуэльского сценария США на Украине
- СМИ: Десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем
- Пушков: Заявления Трампа о «триумфе» могут обернуться катастрофическими последствиями
- Протестующие в Иране перешли к вооружённой борьбе против власти
- Венгрия не поддержала заявления Каллас по Венесуэле
- СМИ: Число жертв военной операции США в Венесуэле возросло до 80
- ГАИ: Один человек погиб, 4 пострадали в результате ДТП на Кубани
- Трамп: Родригес рискует заплатить еще большую цену, чем Мадуро
- Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru