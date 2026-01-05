Рубио заявил о недопущении США пользования Венесуэлой другими странами

Об этом NBC News сообщил глава Госдепа Марко Рубио. «Нельзя превращать Венесуэлу в оперативный хаб», - заявил глава американской дипломатии.

До этого Рубио заявил, что не расценивает операцию американских вооруженных сил по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нанесению ударов по инфраструктуре страны как военную акцию. По его словам, действия были направлены на поддержку Министерства юстиции США, действия были направлены на поддержку Министерства юстиции США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

