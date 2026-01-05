Рубио заявил о недопущении США пользования Венесуэлой другими странами

США не позволят другим странам использовать Венесуэлу как «оперативный хаб».

Медведев не исключил реализацию венесуэльского сценария США на Украине

Об этом NBC News сообщил глава Госдепа Марко Рубио. «Нельзя превращать Венесуэлу в оперативный хаб», - заявил глава американской дипломатии.

До этого Рубио заявил, что не расценивает операцию американских вооруженных сил по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нанесению ударов по инфраструктуре страны как военную акцию. По его словам, действия были направлены на поддержку Министерства юстиции США, действия были направлены на поддержку Министерства юстиции США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
