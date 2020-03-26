Онищенко дал рекомендации по времяпрепровождению на «выходной неделе»
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России в эфире НСН рассказал, чем следует заняться россиянам во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочей недели с 30 по 3 апреля с сохранением работниками заработной платы. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможности закрытия на время «выходной недели» мест общепита, торговых центров, а также центральных городских парков. Такие меры, по мнению властей, будут способствовать ограничению распространения коронавируса на территории столицы и государства в целом.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН отметил, что прогулки по парку могут наоборот принести пользу здоровью человека.
«Думаю, люди с пониманием воспримут [все ограничительные меры]… Но на привязи держать, если человек не на карантине, это фикция. Если они и прогуляются по парку, то ничего страшного не будет, даже будет полезно», - сказал Онищенко.
При этом, он отметил, что людям следует заблаговременно продумать и составить план на нерабочую неделю, чтобы занять себя с пользой.
«Нужно сейчас продумать, чем вы будете заниматься. Как правило, женщины себе работу найдут и ободренные тем, что у них сохраняется заработная плата будут заниматься домашним хозяйством, доделывать свои дела. А вот для мужчин это серьезное испытание. Пялиться в телевизор не очень [хорошая идея], поэтому я бы посоветовал всем продумать свой план на ту неделю – что-то дочитать; дописать; в том числе рефераты, научные работы; продумать интернет-программу, возможно, виртуальные экскурсии куда-то. Самое главное, конечно, [это дети]. Легко приходить вечером и в монотонной беседе прочитать лекцию своим детям, а здесь ими придется заниматься, помогать делать уроки, это в основном касается мужчин, ведь они, обычно, отделываются только нравоучениями», - уточнил свою позицию собеседник НСН.
Что касается пожилого поколения, то Геннадий Онищенко рекомендовал не покидать без особой нужды свои жилища, а недостаток двигательной активности постараться компенсировать упражнениями в домашних условиях.
«Это не безысходность, а необходимость, которую надо воспринять как неизбежную и полезную для сохранения здоровья», - заключил бывший главный санитарный врач страны.
Отметим, действие указа по нерабочей недели не распространяется в частности на сотрудников непрерывно действующих и медицинских организаций, аптек, а также магазинов, снабжающих граждан продуктами питания и товарами первой необходимости.
Ранее доктор психологических наук, Декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как родители могут помочь детям справиться с вынужденным пребыванием в карантине.
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