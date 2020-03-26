Онищенко дал рекомендации по времяпрепровождению на «выходной неделе»

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочей недели с 30 по 3 апреля с сохранением работниками заработной платы. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможности закрытия на время «выходной недели» мест общепита, торговых центров, а также центральных городских парков. Такие меры, по мнению властей, будут способствовать ограничению распространения коронавируса на территории столицы и государства в целом.

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН отметил, что прогулки по парку могут наоборот принести пользу здоровью человека.

«Думаю, люди с пониманием воспримут [все ограничительные меры]… Но на привязи держать, если человек не на карантине, это фикция. Если они и прогуляются по парку, то ничего страшного не будет, даже будет полезно», - сказал Онищенко.

При этом, он отметил, что людям следует заблаговременно продумать и составить план на нерабочую неделю, чтобы занять себя с пользой.