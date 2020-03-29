Москва ушла на полную самоизоляцию. Через неделю введут пропуска

В воскресенье вечером московский мэр Сергей Собянин подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019 в Москве.



Начиная с завтрашнего дня (30.03.2020) домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы, независимо от возраста:

Покидать квартиру разрешается только в случаях:



Обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, Поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, Совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, Выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), Необходимости вынести бытовой мусор.

По словам Собянина, в ближайшие дни в столице будет введен пропускной режим. После проведения технических и организационных мероприятий выходить из квартир можно будет лишь при наличии специального пропуска, выданного правительством Москвы.

За неделю в столице будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. При этом Собянин обещает постоянное ужесточение контроля.



Важно! ДОМАШНИЙ РЕЖИМ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ПРАВА ГРАЖДАН ПРИЕЗЖАТЬ В ГОРОД ИЛИ УЕЗЖАТЬ ИЗ МОСКВЫ. ОГРАНИЧЕНИЯ ВВОДЯТСЯ ЛИШЬ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДУ.



Находясь на улицах или в транспорте, москвичи обязаны соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция):



Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. Исключение – только поездки на такси.



Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 переводятся на лечение под наблюдением врачей на дому:



По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.



Специальный комплекс мер поддержки москвичам, которые потеряют работу:

В качестве первого шага вводится компенсационная выплата безработным москвичам в размере 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.

Полный текст указа опубликован на сайте мэра столицы.

