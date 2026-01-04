ГАИ: Один человек погиб, 4 пострадали в результате ДТП на Кубани

По данным ГИБДД, 46-летний водитель Chery не уступил дорогу и допустил столкновение с BMW, за рулём которой находился 31-летний мужчина. После удара BMW продолжила движение и врезалась в остановку, где находились три человека.

В результате аварии на остановке погибла женщина, пострадали 15-летняя девушка и мужчина, а также водитель Chery и пассажир BMW.

Ранее сегодня четыре человека погибли в массовом ДТП в Татарстане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».