ГАИ: Один человек погиб, 4 пострадали в результате ДТП на Кубани
Женщина погибла, четверо пострадали после наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в краснодарском Горячем Ключе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ГИБДД, 46-летний водитель Chery не уступил дорогу и допустил столкновение с BMW, за рулём которой находился 31-летний мужчина. После удара BMW продолжила движение и врезалась в остановку, где находились три человека.
В результате аварии на остановке погибла женщина, пострадали 15-летняя девушка и мужчина, а также водитель Chery и пассажир BMW.
Ранее сегодня четыре человека погибли в массовом ДТП в Татарстане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Число жертв военной операции США в Венесуэле возросло до 80
- ГАИ: Один человек погиб, 4 пострадали в результате ДТП на Кубани
- Трамп: Родригес рискует заплатить еще большую цену, чем Мадуро
- Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях
- Минобороны: ПВО за 7 часов сбило 253 украинских БПЛА
- Госсекретарь США пригрозил «большими неприятностями» правительству Кубы
- В Сургуте найден мертвым известный врач скорой помощи
- Минобороны Венесуэлы: Значительная часть охраны Мадуро была убита
- Количество сбитых при подлёте к Москве беспилотников превысило 30
- «Живем в запаре»: Солистка LASCALA о самом продуктивном годе в карьере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru