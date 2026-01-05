СМИ: Зеленский уволил руководителя СБУ Малюка
В череде кадровых перестановок на Украине президент Владимир Зеленский уволил руководителя СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), невзирая на протест собственных военных, сообщает «Страна.ua».
Малюк лично отвечал за проведение диверсий и терактов на территории России. Против его отставки выступили командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый и ряд других известных военачальников.
Ему на замену рассматриваются две кандидатуры — заместитель председателя Александр Поклад и начальник центра спецопераций Евгений Хмара.
«Если Малюка уберут из СБУ, это серьезно ослабит защиту Украины. А в Кремле откупорят шампанское», - написало издание Politico.
Уволить главу СБУ от Зеленского потребовала администрация США. Малюк провинился попыткой атаковать дронами резиденцию президента России, сообщает «Военный обозреватель».
Экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал попытку украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина провокацией для срыва переговорного процесса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Зеленский уволил руководителя СБУ Малюка
- Рубио заявил о недопущении США пользования Венесуэлой другими странами
- Медведев не исключил реализацию венесуэльского сценария США на Украине
- СМИ: Десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем
- Пушков: Заявления Трампа о «триумфе» могут обернуться катастрофическими последствиями
- Протестующие в Иране перешли к вооружённой борьбе против власти
- Венгрия не поддержала заявления Каллас по Венесуэле
- СМИ: Число жертв военной операции США в Венесуэле возросло до 80
- ГАИ: Один человек погиб, 4 пострадали в результате ДТП на Кубани
- Трамп: Родригес рискует заплатить еще большую цену, чем Мадуро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru