СМИ: Зеленский уволил руководителя СБУ Малюка

В череде кадровых перестановок на Украине президент Владимир Зеленский уволил руководителя СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), невзирая на протест собственных военных, сообщает «Страна.ua».

СМИ: За атакой на резиденцию Путина стоят Киев и Лондон

Малюк лично отвечал за проведение диверсий и терактов на территории России. Против его отставки выступили командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый и ряд других известных военачальников.

Ему на замену рассматриваются две кандидатуры — заместитель председателя Александр Поклад и начальник центра спецопераций Евгений Хмара.

«Если Малюка уберут из СБУ, это серьезно ослабит защиту Украины. А в Кремле откупорят шампанское», - написало издание Politico.

Уволить главу СБУ от Зеленского потребовала администрация США. Малюк провинился попыткой атаковать дронами резиденцию президента России, сообщает «Военный обозреватель».

Экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал попытку украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина провокацией для срыва переговорного процесса.

