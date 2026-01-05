Малюк лично отвечал за проведение диверсий и терактов на территории России. Против его отставки выступили командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый и ряд других известных военачальников.

Ему на замену рассматриваются две кандидатуры — заместитель председателя Александр Поклад и начальник центра спецопераций Евгений Хмара.

«Если Малюка уберут из СБУ, это серьезно ослабит защиту Украины. А в Кремле откупорят шампанское», - написало издание Politico.

Уволить главу СБУ от Зеленского потребовала администрация США. Малюк провинился попыткой атаковать дронами резиденцию президента России, сообщает «Военный обозреватель».

Экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал попытку украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина провокацией для срыва переговорного процесса.

