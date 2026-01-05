Медведев не исключил реализацию венесуэльского сценария США на Украине
США могут повторить против Киева операцию, уже испробованную в Каракасе, сообщил ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, в случае с Украиной оснований будет куда больше. Политик указал, что «янки» могут повторить «прецедент» с Мадуро и с «бандеровскими ублюдками».
Так Медведев ответил на вопрос, может ли Вашингтон предпринять такие действия в отношении украинского президента Владимира Зеленского в случае его отказа от сделки с лидером США Дональдом Трампом.
Ранее стало известно, что операция США в Венесуэле стала серьезным сигналом Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
