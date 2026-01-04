СМИ: Число жертв военной операции США в Венесуэле возросло до 80
Число погибших в результате вторжения США в Венесуэлу увеличилось до 80 человек. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.
Издание отмечает, что количество жертв субботней атаки возросло до 80, среди которых гражданские лица и сотрудники сил безопасности, и эта цифра может ещё вырасти.
Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что американские военные хладнокровно убили значительную часть охраны президента Николаса Мадуро во время его похищения.
В ночь со 2 на 3 января США провели серию авиационных ударов по столице Венесуэлы - Каракасу. В ходе операции «Абсолютная решимость» президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были арестованы и доставлены в Соединённые Штаты. Как заявила генеральный прокурор США Памела Бонди, Мадуро может предстать перед судом уже 5 января. Ему предъявлены обвинения, по которым предусмотрено до четырёх пожизненных сроков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
