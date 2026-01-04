СМИ: Число жертв военной операции США в Венесуэле возросло до 80

Издание отмечает, что количество жертв субботней атаки возросло до 80, среди которых гражданские лица и сотрудники сил безопасности, и эта цифра может ещё вырасти.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что американские военные хладнокровно убили значительную часть охраны президента Николаса Мадуро во время его похищения.

В ночь со 2 на 3 января США провели серию авиационных ударов по столице Венесуэлы - Каракасу. В ходе операции «Абсолютная решимость» президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были арестованы и доставлены в Соединённые Штаты. Как заявила генеральный прокурор США Памела Бонди, Мадуро может предстать перед судом уже 5 января. Ему предъявлены обвинения, по которым предусмотрено до четырёх пожизненных сроков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».