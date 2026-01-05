Венгрия не поддержала заявления Каллас по Венесуэле
Венгрия не присоединилась к общеевропейскому заявлению по Венесуэле, став единственным государством-членом Евросоюза, занявшим такую позицию, сообщает РИА Новости.
Верховный представитель ЕС Кая Каллас призвала уважать право венесуэльского народа на определение своего будущего и подчеркнула необходимость борьбы с транснациональной преступностью при строгом соблюдении международного права. Заявление поддержали 26 из 27 стран ЕС.
Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что военная операция США в Венесуэле, начатая президентом Дональдом Трампом, является доказательством разрушения миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Протестующие в Иране перешли к вооружённой борьбе против власти
- Венгрия не поддержала заявления Каллас по Венесуэле
- СМИ: Число жертв военной операции США в Венесуэле возросло до 80
- ГАИ: Один человек погиб, 4 пострадали в результате ДТП на Кубани
- Трамп: Родригес рискует заплатить еще большую цену, чем Мадуро
- Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях
- Минобороны: ПВО за 7 часов сбило 253 украинских БПЛА
- Госсекретарь США пригрозил «большими неприятностями» правительству Кубы
- В Сургуте найден мертвым известный врач скорой помощи
- Минобороны Венесуэлы: Значительная часть охраны Мадуро была убита
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru