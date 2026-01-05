Венгрия не поддержала заявления Каллас по Венесуэле

Верховный представитель ЕС Кая Каллас призвала уважать право венесуэльского народа на определение своего будущего и подчеркнула необходимость борьбы с транснациональной преступностью при строгом соблюдении международного права. Заявление поддержали 26 из 27 стран ЕС.

Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что военная операция США в Венесуэле, начатая президентом Дональдом Трампом, является доказательством разрушения миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

