Венгрия не поддержала заявления Каллас по Венесуэле

Венгрия не присоединилась к общеевропейскому заявлению по Венесуэле, став единственным государством-членом Евросоюза, занявшим такую позицию, сообщает РИА Новости.

Минобороны Венесуэлы: Значительная часть охраны Мадуро была убита

Верховный представитель ЕС Кая Каллас призвала уважать право венесуэльского народа на определение своего будущего и подчеркнула необходимость борьбы с транснациональной преступностью при строгом соблюдении международного права. Заявление поддержали 26 из 27 стран ЕС.

Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что военная операция США в Венесуэле, начатая президентом Дональдом Трампом, является доказательством разрушения миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВенесуэлаЕвросоюзВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры