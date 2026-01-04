Трамп: Родригес рискует заплатить еще большую цену, чем Мадуро
Президент США Дональд Трамп предупредил, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес придётся заплатить очень высокую цену - возможно, даже большую, чем Николасу Мадуро, если она не примет правильные решения. Об этом он заявил в интервью журналу The Atlantic.
«Если Делси Родригес поступит неправильно, ей придется заплатить очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро», - сказал Трамп.
Накануне Трамп заявил, что Соединённые Штаты не станут вводить войска в Венесуэлу, если Родригес будет выполнять пожелания Вашингтона. При этом он утверждал, что вице-президент Венесуэлы готова к сотрудничеству с США.
В ночь на 3 января США нанесли серию авиаударов по столице Венесуэлы - Каракасу. Президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены в США. По заявлению генерального прокурора США Памелы Бонди, уже 5 января Мадуро может предстать перед судом. Президенту Венесуэлы инкриминируют обвинения, по которым в США ему грозит до четырёх пожизненных сроков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
