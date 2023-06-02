Московский суд отклонил требование Варламова снять с него статус иноагента
Суд отклонил иск журналиста Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента, сообщили ТАСС в суде.
Уточняется, что иск рассматривал Замоскворецкий суд столицы.
В конце марта этого года Минюст внес Варламова в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что журналист распространял публикации иноагентов, критиковал проведение спецоперации, а также получил 20 тысяч рублей из Ирландии и 2 тысячи рублей из Армении.
Ранее стало известно, что оспорить статус иностранного агента также захотели шоумен Максим Галкин*, певица Земфира* и артист Семен Слепаков* (признаны иноагентами в РФ) В настоящее время никто из них не находится в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru