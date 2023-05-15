СМИ: Варламов и Слепаков потребовали от Минюста снять с них статус иноагента

«В суд поступили два иска. Один от Слепакова, другой - от Варламова. Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов», - заявили в суде.

Минюст внес Варламова в список иноагентов в конце марта. 14 апреля в реестр попал Слепаков. Оба покинули Россию после начала спецоперации на Украине.

В суд на Минюст с аналогичным требованием ранее подала певица Земфира, передает «Радиоточка НСН».

