СМИ: Варламов и Слепаков потребовали от Минюста снять с них статус иноагента

Журналист Илья Варламов и артист Семен Слепаков подали иски к Министерству юстиции РФ с требованием снять с них статус иностранного агента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

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«В суд поступили два иска. Один от Слепакова, другой - от Варламова. Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов», - заявили в суде.

Минюст внес Варламова в список иноагентов в конце марта. 14 апреля в реестр попал Слепаков. Оба покинули Россию после начала спецоперации на Украине.

В суд на Минюст с аналогичным требованием ранее подала певица Земфира, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/varlamov
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФИлья Варламов

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