Суд принял к рассмотрению иск Земфиры о снятии статуса иноагента
19 мая 202317:13
Замоскворецкий суд Москвы 14 июня рассмотрит иск певицы Земфира (признана иноагентом в РФ) о снятии статуса иностранного агента.
Иск певица подала к Министерству юстиции.
Ранее руководитель Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева опубликовала в своих соцсетях пост, в котором назвала «идиотами» тех, кто внёс певицу Земфиру в реестр иноагентов.
Бывший худрук МХАТа Эдуард Бояков, в свою очередь, назвал Земфиру «голосом поколения» и главной потерей отечественной эстрады.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru