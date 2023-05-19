Суд принял к рассмотрению иск Земфиры о снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы 14 июня рассмотрит иск певицы Земфира (признана иноагентом в РФ) о снятии статуса иностранного агента.

Иск певица подала к Министерству юстиции.

Ранее руководитель Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева опубликовала в своих соцсетях пост, в котором назвала «идиотами» тех, кто внёс певицу Земфиру в реестр иноагентов.

Бывший худрук МХАТа Эдуард Бояков, в свою очередь, назвал Земфиру «голосом поколения» и главной потерей отечественной эстрады.

