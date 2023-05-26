Минюст признал Лёву Би-2 иноагентом

Минюст включил в реестр иноагентов участника группы «Би-2» Егора Бортника, известного под псевдонимом Лева.

Шура «Би-2»: в эмиграции не страшно

Накануне музыкант подтвердил отмену концерта музыкального коллектива в «Лужниках».

В конце февраля группы «Сплин» и «Би-2» убрали из числа участников фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack», состоявшегося в Москве в начале марта.

Ранее солист «Би-2» рассказал о нежелании возвращаться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также иноагентами признали экономиста Владислава Иноземцева, «Общенародный Союз Возрождения России», «Совет матерей и жен», Габуева Александра, Архипову Александру, журналистку Аллеман Ирину.

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ФОТО: РИА Новости
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