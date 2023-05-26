Минюст признал Лёву Би-2 иноагентом
Минюст включил в реестр иноагентов участника группы «Би-2» Егора Бортника, известного под псевдонимом Лева.
Накануне музыкант подтвердил отмену концерта музыкального коллектива в «Лужниках».
В конце февраля группы «Сплин» и «Би-2» убрали из числа участников фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack», состоявшегося в Москве в начале марта.
Ранее солист «Би-2» рассказал о нежелании возвращаться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также иноагентами признали экономиста Владислава Иноземцева, «Общенародный Союз Возрождения России», «Совет матерей и жен», Габуева Александра, Архипову Александру, журналистку Аллеман Ирину.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Липецкой области запретили запускать дроны и салюты
- Reuters: участвующие в зерновой сделке сухогрузы застряли в Стамбуле
- Корабли Балтфлота выполнили учебные стрельбы «Калибрами»
- СМИ: ВСУ ударили по Мариуполю ракетами Storm Shadow
- Названы условия допуска российских велосипедистов до международных стартов
- Порошенко: Украина начнет переговоры с Россией после вступления в НАТО
- Путин вынес на Совбез дополнительные соцгарантии участникам спецоперации
- Минюст признал Лёву Би-2 иноагентом
- Байдена попросили передать Украине ракеты ATACMS
- Черногория выдала РФ обвиняемого в тяжком преступлении. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru