СМИ: Максим Галкин оспорит в суде статус иноагента
15 мая 202311:27
Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) подал иск на Минюст с требованием снять с себя статус иноагента, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, соответствующее заявление артист подал в Замоскворецкий суд Москвы.
Шоумена и мужа Аллы Пугачёвой внесли в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года.
Ранее депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что таким деятелям, как Галкин и Пугачева, не место в России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru