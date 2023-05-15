СМИ: Максим Галкин оспорит в суде статус иноагента

Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) подал иск на Минюст с требованием снять с себя статус иноагента, сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации СМИ, соответствующее заявление артист подал в Замоскворецкий суд Москвы.

Шоумена и мужа Аллы Пугачёвой внесли в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года.

Ранее депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что таким деятелям, как Галкин и Пугачева, не место в России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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