Московские власти разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что власти столицы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников, которые не привились от коронавируса, сообщает ТАСС.
По его словам, в данной ситуации предпринимателей не будут наказывать за такие решения «из-за эпидемиологической ситуации».
Ранее главный санитарный врач Москвы обязал вакцинировать 60% москвичей, работающих в сфере торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащих. Руководители компаний должны будут привить своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым - к 15 августа.
Начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что за невыполнение требования о вакцинации сотрудников столичным предпринимателям и организациям грозит штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей, а также санкции до одного миллиона рублей либо приостановка работы.
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