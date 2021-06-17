Московские власти разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что власти столицы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников, которые не привились от коронавируса, сообщает ТАСС.

По его словам, в данной ситуации предпринимателей не будут наказывать за такие решения «из-за эпидемиологической ситуации».

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал вакцинировать 60% москвичей, работающих в сфере торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащих. Руководители компаний должны будут привить своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым - к 15 августа.

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что за невыполнение требования о вакцинации сотрудников столичным предпринимателям и организациям грозит штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей, а также санкции до одного миллиона рублей либо приостановка работы.