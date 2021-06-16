Бизнесу Москвы грозят штрафы до 1 млн рублей за невыполнение требования о вакцинации

Столичным предпринимателям и организациям грозит штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников в размере от 50 до 300 тысяч рублей, а также санкции до 1 млн рублей либо приостановка работы за повторные нарушения. Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков в беседе с ТАСС.

«За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда», — рассказал Данчиков.

Начальник Главконтроля уточнил, что индивидуальных предпринимателей могут оштрафовать на 30-50 тысяч, юридических лиц — на 100-300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения либо причинения вреда здоровью должностному лицу грозит штраф в 300-500 тысяч рублей, юрлицу или индивидуальному предпринимателю — от 500 тысяч до миллиона рублей либо приостановка его работы на срок до 90 суток.

По словам Данчикова, из-за вероятности возникновения технических ошибок при передаче данных инспекторы будут внимательно относиться к каждому случаю и проводить дополнительные проверки, взаимодействуя с имеющими право на предоставление дополнительных материалов организациями.

«Если в ходе административного расследования выясним, что требования были соблюдены, то предписания оформлены не будут», — добавил начальник Главконтроля.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала руководителей столичных предприятий провести вакцинацию как минимум 60% сотрудников, сообщает «Свободная пресса». Работники сферы услуг, торговли, образования, транспорта, культуры, спорта, ЖКХ, а также госслужащие должны привиться первым компонентом вакцины от COVID-19 до 15 июля, вторым — до 15 августа, отмечает МИР 24. Позже аналогичные меры ввели в Московской области, напоминает Ura.ru.

