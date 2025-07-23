Тропическая Москва: Синоптик назвал причину июльских ливней

Александр Шувалов в эфире НСН связал интенсивные дожди в средних широтах РФ с глобальным потеплением.

Тропические ливни, подобные тем, что в последнее время периодически накрывают центральную Россию, включая столичный регион, теперь станут нормой. Об этом НСН рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Череда сильных дождей затянулась в Москве и области с 12 июля. Ливень, который обрушился на регион 21 числа, оказался одним из самых интенсивных в мировом масштабе. За сутки в центре мегаполиса выпало 82 мм осадков — это один из самых высоких показателей на Земле.

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«Интенсивность и частота ливней в летнее время нарастает в умеренных широтах из-за повышения глобальной температуры. Это увеличивает энергетику всех атмосферных процессов и сказывается на количестве осадков. Хотя, конечно, могут быть исключения. Не приведи, Господи, повторение аномальной жары 2010 года. Нужно учитывать, что помимо нарастания частоты стихийных явлений повышается вероятность и повторяемость засух в различных районах. Поэтому здесь год на год не будет приходиться, но в среднем нужно ждать все более интенсивных ливней», - пояснил собеседник НСН.

По словам эксперта, серьёзные изменения климата ожидаются практически на всей территории России.

«С точки зрения повышения температуры в наибольшей степени это затронет полярные районы, потому что там этот процесс идет гораздо более высокими темпами, чем в средних широтах. Например, вчера в Тикси — 29 градусов жары. Ну, когда это было? Это небольшой пример, но там повышение температуры идет со скоростью в 2-2,5 раза быстрее, чем в умеренных широтах, тем более в тропической зоне. В первую очередь это скажется на поведении вечной мерзлоты, её таяние может доставить массу неприятностей», - отметил Александр Шувалов.

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При этом, как подчеркнул руководитель прогностического центра, осадки очень сложно предсказывать заранее.

«Это такая особенность атмосферы. Если температурные поля ещё можно с определенной вероятностью предсказывать, то осадки, особенно такого ливневого, залпового характера — максимум за 2 - 3 суток. Как показали события последних дней, штормовые предупреждения, как правило, даются только за несколько часов до начала этих явлений. Рассчитывать на предупреждение за месяц нельзя», - уточнил специалист.

Александр Шувалов также обрисовал последствия глобального потепления для России.

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«Дело в том, что страна большая и где-то можно рассчитывать на положительные изменения. Увеличение осадков в средней зоне, повышение температуры, улучшение продуктивности сельского хозяйства, уменьшение затрат на отопление и так далее. Однако деградация вечной мерзлоты приведет к тому, что очень многие объекты добычи потребуют дополнительных капиталовложений. Южные районы уже в этом году заметно испытывают недостаток влаги, а это самые зерносеющие регионы. Повышенная повторяемость засух заставит переходить на какие-то другие более засухоустойчивые культуры. Север — проблема с вечной мерзлотой, довольно серьезная. В целом, продолжительность зимнего периода будет сокращаться. Зима и так уменьшилась в Москве по сравнению с концом 20 века недели на полторы. А, если и дальше дело так пойдет, то еще до полутора недель в ближайшие 30 лет уменьшится. То же касается увеличения летнего периода», - рассказал собеседник НСН.

Ранее замдиректора Гидрометцентра Юрий Варакин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал во время грозы избегать водоемов, высоких деревьев, а также любых металлических конструкций.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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