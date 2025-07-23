«Интенсивность и частота ливней в летнее время нарастает в умеренных широтах из-за повышения глобальной температуры. Это увеличивает энергетику всех атмосферных процессов и сказывается на количестве осадков. Хотя, конечно, могут быть исключения. Не приведи, Господи, повторение аномальной жары 2010 года. Нужно учитывать, что помимо нарастания частоты стихийных явлений повышается вероятность и повторяемость засух в различных районах. Поэтому здесь год на год не будет приходиться, но в среднем нужно ждать все более интенсивных ливней», - пояснил собеседник НСН.

По словам эксперта, серьёзные изменения климата ожидаются практически на всей территории России.

«С точки зрения повышения температуры в наибольшей степени это затронет полярные районы, потому что там этот процесс идет гораздо более высокими темпами, чем в средних широтах. Например, вчера в Тикси — 29 градусов жары. Ну, когда это было? Это небольшой пример, но там повышение температуры идет со скоростью в 2-2,5 раза быстрее, чем в умеренных широтах, тем более в тропической зоне. В первую очередь это скажется на поведении вечной мерзлоты, её таяние может доставить массу неприятностей», - отметил Александр Шувалов.