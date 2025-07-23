Угрожают протестами: Евросоюз решит судьбу Вучича в Сербии осенью
Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков заявил в беседе с НСН, что насильственной смены власти в Сербии не произойдет в ближайшее время.
Очередной виток противостояния правительства и оппозиции в Сербии можно ожидать осенью, тогда Евросоюз решит судьбу лидера страны Александра Вучича, заявил НСН доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков.
Великобритания и Германия требуют от руководства Сербии отмены безвиза и прямых рейсов с Россией, заявил «Известиям» источник в правительстве республики. Кроме того, Лондон и Берлин угрожают поддержать протесты в балканской стране, если в ее кабмине останутся политики, выступающие за развитие отношений с РФ. Сейчас Евросоюз делает ставку на то, что Белград ради вступления в него откажется от сотрудничества с Москвой. Колосков считает, что отмена безвизового режима для россиян в Сербии маловероятна.
«Про давление, оказываемое на Белград со стороны Берлина и Лондона, уже давно говорят официальные лица Сербии. Об этом ранее сообщали и представители Евросоюза. Сербский президент Александр Вучич ещё несколько лет назад обещал европейцам, что число авиарейсов в Россию будет сокращено. И, действительно, число российских туристов в Сербии сократили, но полноценная отмена безвизового режима для россиян маловероятна, как и отмена прямого авиасообщения Белграда с Москвой, по крайней мере, до окончания туристического сезона. Затем число рейсов будет сокращено по экономическим причинам, что, возможно, позволит Белграду отчитаться о выполнении требований перед Лондоном и Берлином», - предположил эксперт.
По его словам, главным рычагом давления на Сербию по-прежнему остается обещание о принятии республики в Европейский Союз.
«Главным рычагом давления со стороны Лондона и Берлина по-прежнему остается пресловутое обещание о вступлении Сербии в Евросоюз, что является непосредственным ориентиром внешней политики Белграда на протяжении уже многих лет. Как и необходимость поддержки со стороны Евросоюза для Вучича на фоне нарастания протестных движений и активизации оппозиции. Новый виток этого противостояния можно ожидать осенью. Силой убирать Вучича, я думаю, никто не будет. Для сербской оппозиции крайне важна легитимность прихода к власти, но активизация антиправительственных действий, в том числе, разного рода марши, манифестации, она, конечно, будет иметь место. Вучич остается большим раздражителем, как для оппозиции внутри Сербии, так и для европейских партеров Белграда, но до конца лета, маловероятно, что произойдут какие-то кардинальные изменения», - считает Колосков.
По его словам, всё решится после переговоров лидеров США, России и Китая.
«Сейчас все ждут 3 сентября, когда истечет, обещанный президентом США Дональдом Трампом, 50-дневный срок для урегулирования ситуации на Украине. Планируются большие переговоры с участием Москвы, Пекина и Вашингтона, а также совместное заявление по случаю юбилея победы во Второй мировой войне. Вряд ли эта дата случайно совпадает с теми самыми 50 днями, объявленными президентом США. Все ждут, что же там будет», - добавил эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил провокацию цветных революций в Сербии извне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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