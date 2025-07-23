«Главным рычагом давления со стороны Лондона и Берлина по-прежнему остается пресловутое обещание о вступлении Сербии в Евросоюз, что является непосредственным ориентиром внешней политики Белграда на протяжении уже многих лет. Как и необходимость поддержки со стороны Евросоюза для Вучича на фоне нарастания протестных движений и активизации оппозиции. Новый виток этого противостояния можно ожидать осенью. Силой убирать Вучича, я думаю, никто не будет. Для сербской оппозиции крайне важна легитимность прихода к власти, но активизация антиправительственных действий, в том числе, разного рода марши, манифестации, она, конечно, будет иметь место. Вучич остается большим раздражителем, как для оппозиции внутри Сербии, так и для европейских партеров Белграда, но до конца лета, маловероятно, что произойдут какие-то кардинальные изменения», - считает Колосков.

По его словам, всё решится после переговоров лидеров США, России и Китая.

«Сейчас все ждут 3 сентября, когда истечет, обещанный президентом США Дональдом Трампом, 50-дневный срок для урегулирования ситуации на Украине. Планируются большие переговоры с участием Москвы, Пекина и Вашингтона, а также совместное заявление по случаю юбилея победы во Второй мировой войне. Вряд ли эта дата случайно совпадает с теми самыми 50 днями, объявленными президентом США. Все ждут, что же там будет», - добавил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил провокацию цветных революций в Сербии извне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

