Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля с 2026 года

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, обеспечить возможность расчётов цифровыми рублями с указанной даты должны будут системно значимые банки и банки, значимые на рынке платёжных услуг.

Банки с универсальной лицензией и их клиенты с выручкой более 30 млн рублей в год подпадут под действие закона с 1 сентября 2027 года. Ещё через год эта обязанность будет распространена на остальные банки и продавцов.

В законе указано, что оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет «Национальная система платежных карт» (НСПК).

Ранее в Центробанке РФ указали, что перенос массового ввода цифрового рубля на 2026 года позволит банкам и торговым компаниям настроить свои системы для работы с данным видом национальной валюты, сообщает RT.

