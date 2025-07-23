Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля с 2026 года
Крупнейшие российские банки обязали с 1 сентября 2026 года обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, обеспечить возможность расчётов цифровыми рублями с указанной даты должны будут системно значимые банки и банки, значимые на рынке платёжных услуг.
Банки с универсальной лицензией и их клиенты с выручкой более 30 млн рублей в год подпадут под действие закона с 1 сентября 2027 года. Ещё через год эта обязанность будет распространена на остальные банки и продавцов.
В законе указано, что оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет «Национальная система платежных карт» (НСПК).
Ранее в Центробанке РФ указали, что перенос массового ввода цифрового рубля на 2026 года позволит банкам и торговым компаниям настроить свои системы для работы с данным видом национальной валюты, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru