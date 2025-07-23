В России нашли 56 человек, на которых оформлены более миллиона сим-карт

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина он указал, что на это следует обратить внимание правоохранительным органам.

«Скорее всего, они используются в какой-то деятельности», - подчеркнул министр.

Ранее в РФ с 1 апреля начали действовать ограничения, позволяющие оформить на одного человека не более 20 сим-карт, сообщает RT.

