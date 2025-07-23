Китайские продавцы начали массово копировать отечественные бренды запчастей и автоаксессуаров, пишут «Известия». Если в 2024 году таких случаев не фиксировалось, то в первом полугодии таких уже десятки, сообщают участники рынка. Одновременно могут функционировать 10–20 фейковых точек по одному бренду на онлайн-площадках, где продаются подделки под российскими названиями. Валько отметил, что лучше всего покупать те запчасти для отечественных авто, которые производятся на легальных заводах.

«Серый» Китай всегда занимался копированием. Все это, конечно же, ввозится к нам. Зачастую подделываются те запчасти, которые меняются каждые 7-10 тысяч километров. Речь идет о фильтрах, колодках и других «расходниках». Подобное выгодно подделывать в больших объемах. Лучше покупать запчасти от производителя. Если мы говорим о запчастях для отечественных авто, то лучше приобретать те, которые производятся на легальных заводах», - сказал собеседник НСН.