Автомобилистов призвали не покупать запчасти самостоятельно на маркетплейсах

За запчастями лучше всего обращаться в проверенный автосервис, потому что мастера знают, какие детали хорошие, а какие – нет, сказал НСН Юрий Валько.

Часто подделываются автозапчасти-расходники, такие как фильтры и колодки, сказал в эфире НСН председатель правления Союза автосервисов Юрий Валько, порекомендовав автомобилистам обращаться в проверенные сервисы, а не покупать детали самостоятельно.

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Китайские продавцы начали массово копировать отечественные бренды запчастей и автоаксессуаров, пишут «Известия». Если в 2024 году таких случаев не фиксировалось, то в первом полугодии таких уже десятки, сообщают участники рынка. Одновременно могут функционировать 10–20 фейковых точек по одному бренду на онлайн-площадках, где продаются подделки под российскими названиями. Валько отметил, что лучше всего покупать те запчасти для отечественных авто, которые производятся на легальных заводах.

«Серый» Китай всегда занимался копированием. Все это, конечно же, ввозится к нам. Зачастую подделываются те запчасти, которые меняются каждые 7-10 тысяч километров. Речь идет о фильтрах, колодках и других «расходниках». Подобное выгодно подделывать в больших объемах. Лучше покупать запчасти от производителя. Если мы говорим о запчастях для отечественных авто, то лучше приобретать те, которые производятся на легальных заводах», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, автолюбителям лучше вообще самостоятельно не покупать запчасти.

«За запчастями лучше всего обращаться в проверенный автосервис. Мастера знают, какие запчасти хорошие, а какие – нет. Плохие сервисы не живут долго, а хорошие - живут. Они работают с качественными запчастями. Автолюбителям не надо самим покупать автозапчасти. На маркетплейсах вообще неизвестно что продается. Если автомобилисты хотят сэкономить, покупая «китайские» запчасти на маркетплейсе, то пусть и ремонтируют машины сами, чтобы не грешить потом на мастеров», - заключил эксперт.

Ранее директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи заявила НСН, что россияне не спешат расставаться с классическими иномарками, поэтому их становится все меньше на вторичном рынке.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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