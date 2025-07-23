Путин подписал закон о студенческой семье

В законе говорится, что студенческой будет считаться семья, в которой в которой муж и жена являются студентами, курсантами, аспирантами, ординаторами, адъюнктами или ассистентами-стажёрами.

Отмечается, что возраст хотя бы одного из супругов должен быть не более 35 лет.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что студенческие семьи сталкиваются с особыми трудностями, сообщает RT.