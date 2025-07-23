Путин подписал закон о студенческой семье
23 июля 202517:25
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который закрепляет понятие «студенческая семья». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В законе говорится, что студенческой будет считаться семья, в которой в которой муж и жена являются студентами, курсантами, аспирантами, ординаторами, адъюнктами или ассистентами-стажёрами.
Отмечается, что возраст хотя бы одного из супругов должен быть не более 35 лет.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что студенческие семьи сталкиваются с особыми трудностями, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru