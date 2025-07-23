Магазины прибегают к скрытым способам повышения своей прибыли, среди которых несоответствие ценника тому, что пробивается на кассе, но это не самая распространенная уловка. Об этом в комментарии НСН заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Как отмечают СМИ, в последнее время в сетевых магазинах участились случаи, когда цены на ценниках не соответствуют ценам на кассе. В результате, покупатели могут переплатить в несколько раз, если не будут внимательны. Койтов рассказал, что делать в такой ситуации.

«Первая уловка, которая поражает своей массовостью, это отсутствие ценников на пакетах на кассе, к которым мы все привыкли. Например, в «Перекрестке» где-то полмиллиарда в год этих пакетов продается для покупок. Это огромные деньги, маржа в этих пакетах магазинам приносит порядка четверти всей прибыли. Также, бывает, ценник стоит от одного товара, а там стоит другая номенклатура. Ты смотришь на товар и думаешь, что все хорошо, а оказывается, что надо где-то рядом смотреть ценник на него», - отметил собеседник НСН.

Алексей Койтов также описал порядок действий в случае, если цена на ценнике не совпала с ценой на кассе.