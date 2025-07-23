«Золотые» пакеты: Союз потребителей раскрыл уловки магазинов
Пакеты для продуктов на кассе без ценника приносят продавцам до четверти всей прибыли, заявил НСН Алексей Койтов.
Магазины прибегают к скрытым способам повышения своей прибыли, среди которых несоответствие ценника тому, что пробивается на кассе, но это не самая распространенная уловка. Об этом в комментарии НСН заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Как отмечают СМИ, в последнее время в сетевых магазинах участились случаи, когда цены на ценниках не соответствуют ценам на кассе. В результате, покупатели могут переплатить в несколько раз, если не будут внимательны. Койтов рассказал, что делать в такой ситуации.
«Первая уловка, которая поражает своей массовостью, это отсутствие ценников на пакетах на кассе, к которым мы все привыкли. Например, в «Перекрестке» где-то полмиллиарда в год этих пакетов продается для покупок. Это огромные деньги, маржа в этих пакетах магазинам приносит порядка четверти всей прибыли. Также, бывает, ценник стоит от одного товара, а там стоит другая номенклатура. Ты смотришь на товар и думаешь, что все хорошо, а оказывается, что надо где-то рядом смотреть ценник на него», - отметил собеседник НСН.
Алексей Койтов также описал порядок действий в случае, если цена на ценнике не совпала с ценой на кассе.
«Тут правило очень простое, оно в законе закреплено - мы имеем право требовать продать нам по стоимости, указанной на ценнике. Надо обращаться к администратору магазина, к старшему кассиру или кассиру, требовать, чтобы продали по цене, которая на ценнике. Как показывает практика, обычно магазины идут на встречу, особенно крупные - чаще всего возвращают разницу, потому что не всегда можно пробить по цене ценника, так как программа не позволяет», - пояснил эксперт.
По словам главы Союза потребителей, на случай, если ценника на товар вообще нет, предусмотрена административная ответственность, однако привлечь к ней магазин сейчас очень непросто.
«Магазину за это грозит штраф до 30 тысяч рублей. Можно зафиксировать на видео, фото, что не указана цена товара, и обратиться в Роспотребнадзор. Однако проблема в том, что связаны руки мораторием на проверки. В этом случае нет угрозы жизни и здоровью, поэтому просто так он проверить не может. Конечно, можно запросить санкцию прокуратуры, но практика показывает, что она крайне редко идет на это. Фактически сегодня, хоть и существует ответственность административная, практически она отсутствует. Максимум Роспотребнадзор может по вашей жалобе вынести предостережение - пальчиком погрозить: «Ай-яй-яй, так делать не надо! И на этом все», - пояснил Алексей Койтов.
Ранее глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что отслеживание покупателей через маркетплейсы не нарушит права потребителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru